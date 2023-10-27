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İstanbul'da depremzedeyim yalanı! Küçük çocuğu sıkıştırdı: Babasına yakalanınca suçunu itiraf etti...

İstanbul'da depremzedeyim yalanı! Küçük çocuğu sıkıştırdı: Babasına yakalanınca suçunu itiraf etti... Bir şahıs depremzede olduğunu söyleyerek 13 yaşındaki kız çocuğuna 10 bin lira teklif edip çay içmek istedi. Evine kadar takip eden şahsı, 13 yaşındaki kızın babası yakaladı.