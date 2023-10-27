İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 24 Ekim tarihinde 13 yaşındaki kız çocuğunu takip eden F.A., okuldan eve dönerken önünü kesti.
Çocukla çay içmek için 10 bin lira teklif eden adam, kız çocuğuna ‘ben depremzedeyim, babamı depremde kaybettim, psikolojim bozuk’ yalanını söyledi.
Çay içmeyi kabul etmeyen kız çocuğunun sonraki gün evine giden F.A. kapıyı çaldı ve “Beni emlakçı Fuat gönderdi” dedi.
Bunun üzerine arkasında çocuk kilidi takılı olan kapıyı yarım açan kız çocuğu karşısında F.A.’yı görünce kapıyı kapatmak istedi.
Kapıyı eliyle açmaya çalıştı
Eliyle iterek kapıyı açmaya uğraşan F.A. kilit nedeniyle kapıyı açamayınca kapıyı yüzüne kapattı.
Yüzüne kapanan kapının ardından adam evden hızlıca uzaklaştı. Kızının yaşadıklarını öğrenen baba arkadaşlarıyla beraber F.A’yı bularak boş bir araziye götürdü.
Arazide baba F.A.’dan çocuğuna yaptıklarını anlatmasını istedi.
Babanın sorularına cevap veren adam, yalan söyleyince baba ve arkadaşları tarafından darbedildi.
İtiraf anı kaydedildi
Kız çocuğunu takip ederek evine girmeye çalışan adamın itirafları, babanın arkadaşı tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şüpheli serbest bırakıldı
Baba ve arkadaşlarının dövdüğü ve her şeyi itiraf ettirdiği F.A’nın polise teslim edilmeden serbest bırakıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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