İstanbul'da dev dalgalar birçok kedinin ölümüne neden oldu İstanbul Bakırköy Menekşe Sahili’nde birçok kedi yükselen dev dalgalar arasına boğuldu. Telef olan kedilerin çöplerle birlikte kaldırımda durduğu görüldü.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün İstanbul genelinde fırtına etkili olmuştu.

Bakırköy Menekşe Sahili’nde yükselen dalgalar kıyaya vurdu. Kayalıklarda yaşayan birçok kedi, yükselen dalgalar nedeniyle boğuldu.

Kedilerin, dalgaların getirdiği çöplerle sahilde durduğu görüldü.

"Yavrular da kayalıklarda geziyorlar, gezerken de dalgalar bunları öldürdü"

Dalgalardan kurtulan ve kayalıklar arasında yaşayan kedilerin vatandaşlar tarafından naylon branda ile örtülerek soğuktan korunduğu görüldü.

55 yıldır Menekşe’de balıkçılık yaptığını söyleyen Hüseyin Gün, “Deniz seviyesi yükselince lodos dolayısıyla dalgalar kenarlara vuruyor. Yavrular da kayalıklarda geziyorlar, gezerken de dalgalar bunları öldürdü. Bunlara çoğu zaman kendi imkanlarımızla yem alıp, onları besliyoruz. Fakat bunları şu anda ölenleri görüyorsunuz. Üzülüyorum, ben de kedi bakıyorum ve biri şey yapacak diye korkuyorum. Yetkili olan yerler bunları alıp, barınak yapsınlar. Belediyenin bunlara bakması lazım.” dedi.

"En azından bir barınak yapılırsa bir ev sahibi olurlar"

Sabah boğulan kedileri gördüğünde çok üzüldüğünü söyleyen Balıkçı Coşkun Tatlıcı, “Sabah geldim, bu hayvanları gördüm üzüldüm. Bunlara en azından bir barınak yapılırsa bir ev sahibi olurlar.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)