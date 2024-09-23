Ataşehir Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi meyve sebze halinden çıkan kamyon sürücüsü, yol çalışmasını son anda görerek manevra yaptı.
Kontrolden çıkarak devrilen kamyon, park halindeki 3 araca çarptı ve maddi hasara neden oldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
KAMYON VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI
Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"MANEVRA YAPTIĞINDA YAN YATTI"
Hasar gören minibüsün sahibi Zafer Küçükertuğrul, “Sabah 05.20 sıralarında halden zerzevat yüklemiş bir kamyonet kazı çalışması yapılan alanda sanırım etrafında bariyer yoktu ve son anda fark ediyor.
Araba yüklü olduğu için bir daha manevra yaptığında yatıyor. Park halinde duran minibüse kafadan vurarak kaldırıma fırlatıyor. Şoförde birkaç çizik vardı, hastaneye götürdüler. 3 araçta maddi hasar oluştu.” dedi.
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