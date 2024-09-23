İstanbul'da devrilen kamyon araçlara zarar verdi Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon devrilip 3 araca zarar verirken, kamyon sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Ataşehir Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi meyve sebze halinden çıkan kamyon sürücüsü, yol çalışmasını son anda görerek manevra yaptı.

Kontrolden çıkarak devrilen kamyon, park halindeki 3 araca çarptı ve maddi hasara neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

KAMYON VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"MANEVRA YAPTIĞINDA YAN YATTI"

Hasar gören minibüsün sahibi Zafer Küçükertuğrul, “Sabah 05.20 sıralarında halden zerzevat yüklemiş bir kamyonet kazı çalışması yapılan alanda sanırım etrafında bariyer yoktu ve son anda fark ediyor.

Araba yüklü olduğu için bir daha manevra yaptığında yatıyor. Park halinde duran minibüse kafadan vurarak kaldırıma fırlatıyor. Şoförde birkaç çizik vardı, hastaneye götürdüler. 3 araçta maddi hasar oluştu.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)