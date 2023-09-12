İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 2 tutuklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DHKP-C'ye yönelik operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik 8 Eylül’de operasyon düzenledi.

Şişli’de bulunan İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen operasyonda D.P., S.A., M.K., S.K., H.İ., R.Ş.,B.Y., R.A., V.D. ve E.Ç. isimli 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dijital materyaller bulundu

Operasyonda, örgütün yurt dışı uzantılı kişiler ile yaptıkları konuşmalar ve örgüte ait dergi, kitap, broşür, dijital materyaller ele geçirildi.

Ele geçirilenler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi serbest bırakıldı.

2 kişi tutuklandı

2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)