İstanbul'da DHKP-C'ye şafak operasyonu Sarıyer'de DHKP-C terör örgütüne düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

DHA

Güvenlik güçleri terör örgütüne yönelik operasyonlarına devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP-C terör örgütünün son dönemlerde eylem arayışında olduğuna dair bilgi aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Sarıyer'de belirledikleri şüphelilerin kaldığı 15 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 kişi yakalandı

Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.A, Ö.B., İ.Y. , H.P. ve A.G. isimli 5 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 gaz maskesi, çok sayıda yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)