İstanbul'da DHKP-C'ye şafak operasyonu

DHA
Güvenlik güçleri terör örgütüne yönelik operasyonlarına devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP-C terör örgütünün son dönemlerde eylem arayışında olduğuna dair bilgi aldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Sarıyer'de belirledikleri şüphelilerin kaldığı 15 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
5 kişi yakalandı
Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.A, Ö.B., İ.Y. , H.P. ve A.G. isimli 5 kişi yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 gaz maskesi, çok sayıda yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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