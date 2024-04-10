İstanbul'da dilenci zabıtan kaçamadı! Üzerinden 23 bin TL çıktı Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bayram sabahı Eyüp Sultan Camii çevresinde yaptığı uygulamada yakalanan dilenci kadının üzerinden çıkanlar şaşırttı.

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İHA

Bayram sabah denetleme yapan Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Camii ve türbesinin etrafında çalışma yaptı.

Türbeyi ziyarete gelenlerin huzurunu sağlamak için yoğun mesai harcayan ekipler, dilencilere göz açtırmıyor.

Bayram sabahı insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada 57 yaşındaki H.G. isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.

Kadının cebinden 23 bin TL çıktı

Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü.

Burada ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL bulundu.

Paraya el konuldu, ceza uygulandı

Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken, kadın hakkında cezai işlem uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)