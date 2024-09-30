İstanbul'da direksiyon hocasına saldırdı: Karısı bayıldı Beylikdüzü’nde bir yakınını ehliyet sınavından geçirmeyen direksiyon eğitmenine bıçakla saldıran şahsın karısı, 'Yapma çocuklarımız var' deyip sinir krizine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Geçtiğimiz gün yaşanan ehliyet sınavı saldırısına bir yenisi daha eklendi.

Bu defa adres İstanbul oldu.

Beylikdüzü'nde bir şahıs, akrabalarını da yanına alarak sınava girmek üzere yola çıktı.

Şahıs, sınavdan kalınca durumun suçlusunun direksiyon eğitmeni olduğunu iddia etti.

YAKINI SINAVDAN KALINCA EĞİTMENE SALDIRDI

Duruma sürücü adayının yanında gelen yakını da dahil oldu.

Eğitmen ve sürücü adayının yakını arasında bu nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

"YAPMA ÇOCUKLARIMIZ VAR"

Öfkeli vatandaş tartıştığı adama saldırırken çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Gözü dönmüş adam, eşinin “Yapma çocuklarımız var” diye bağırışlarına aldırmadan arabasından bıçak alarak eğitmene saldırmaya çalıştı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP BAYILDI

Kadın, eşinin bacağına sarılarak sinir krizi geçirerek bayıldı. Yaşanan o anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)