İstanbul'da doğalgaz patlaması! Daireden alevler yükseldi

DHA
Bugün Ankara'da doğalgaz patlaması meydana geldi.
Kentteki iş yerinde yaşanan patlama sonrası çevrede maddi zarar oluştu.
Küçükçekmece'de patlama
Saatler sonra bir patlama olayı da İstanbul'da yaşandı. Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirildi.
Ekip sevk edildi
Bir binanın giriş katında yaşanan patlamaya ilişkin olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireden zaman zaman alevlerin yükseldiği de görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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