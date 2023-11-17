İstanbul'da doğalgaz patlaması! Daireden alevler yükseldi
DHA

Bugün Ankara'da doğalgaz patlaması meydana geldi.

Kentteki iş yerinde yaşanan patlama sonrası çevrede maddi zarar oluştu.

Küçükçekmece'de patlama

Saatler sonra bir patlama olayı da İstanbul'da yaşandı. Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirildi.

Ekip sevk edildi

Bir binanın giriş katında yaşanan patlamaya ilişkin olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireden zaman zaman alevlerin yükseldiği de görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)