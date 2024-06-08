İstanbul'da dolandırıcıların jigolo yalanı binlerce vatandaşı mağdur etti Kurdukları çağrı merkezinden vatandaşları arayıp "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Borcunuzdan dolayı haciz başlatacağız" yalanıyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İHA

İstanbul'da jigolo yalanıyla vatandaşları dolandıran şüpheliler ekipleri harekete geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Telefonla aranarak dolandırıldı

İhbarı yapan kişi bir çağrı merkezinden aranarak "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Borcunuzdan dolayı haciz başlatacağız. Söylenen miktarda parayı yatırırsanız icrayı durdururuz." diyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.

Polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin Esenyurt'ta 2 lüks rezidans dairesini kiralayarak çağrı merkezi haline getirdiğini tespit etti.

5 kişi gözaltına alındı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları baskında biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

8 bin kişiye ait kişisel bilgiler bulundu

Evde yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, 8 bin vatandaşa ait kişisel bilgiler ele geçirildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler H.B. (25), D.E. (22), H.Ö. (22), M.Ç. (21) ve O.O. (23) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri nasıl ele geçirdiği ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Binlerce kişiyi aynı yalanla dolandırdılar

Şüphelilerin bu yöntemle binlerce kişiden milyonlarca lira vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

Birçok vatandaşın adının böyle şeylere karışmaması için şikayetçi bile olmadığı dosyada çetenin lüks evlerde lüks araçlarla yaşam sürdükleri tespit edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)