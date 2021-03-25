Gözaltı ışık dolgusu yaptırdıktan sonra hayatı kararan kadın, aile hekimi olduğu öğrenilen doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’da yaşayan Banu Yöndenli, geçtiğimiz ağustos ayında kendini estetik doktoru olarak tanıtan A.A.'ya gözaltı ışık dolgusu yaptıdı.

Yapılan işlemin ardından Yöndenli’nin gözleri balon gibi şişti, yüzü tanınmaz hale geldi.

YÜZ FELCİ GEÇİRDİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Dolgu işleminden sonra yüz felci geçiren genç kadına doktorlar, yüz felcinin nedeninin gözaltına yapılan işlemden kaynaklanabileceğini söyledi. Geçirdiği dolgu eritme operasyonları nedeniyle aylarca mağdur olan ve 7 ay geçmesine rağmen gözaltındaki şişlikler inmeyen Yöndenli, avukatı Ela Tekeş aracılığıyla işlemi yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da dolgu yaptıran kadın yüz felci geçirdi

ESTETİK DOKTORU AİLE HEKİMİ ÇIKTI

Yöndenli, iddiaya göre operasyonu yapan doktor A.A.’nın aile hekimi olduğunu da öğrendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Dr. A.A.’nın Çekmeköy’de bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak çalıştığı, şüphelinin sağlık ocağını kendi özel işleri doğrultusunda medikal estetik merkezi olarak kullandığı, dolgu ve botoks işlemlerini burada yaptığı belirtildi.

"YETERLİLİĞİ VE UZMANLIĞI YOK"

Dilekçede, “Şüpheli, resmi sağlık ocağını çevreye güven vermek için kullanmıştır. Uygulamış olduğu işlemde yeterliliği ve uzmanlığı yoktur. Müvekkilim cismen ezaya uğramış ve uzun bir süre yüzünü saklamak zorunda kalmıştır. Bir daha eski haline dönemeyeceği endişesiyle psikolojik travma yaşamıştır.” denilerek, şüphelinin “bilinçli taksirle yaralama” suçundan cezalandırılması istendi.

"GÖZLERİMİ KAYBEDEBİLİRDİM"

Mağdur olan Banu Yöndenli, "Doktor bana, ‘yüzde 80 yaptırmış olduğun ışık dolgudan dolayı olabilir’ dedi. Yüzümün sol tarafı yüz felci oldu. Bir de böyle bir mağduriyet yaşadım. Suç duyurusunda bulundum. Gereken cezayı alacak diye umut ediyorum. Ben gözümü de kaybedebilirdim. Bu konuda cidden mağdurum. Kaç aydır bununla uğraşıyorum.” diye konuştu.

"HER 'DOKTORUM' DİYENE İNANMAYIN"

Estetik yaptırmak isteyenlere uyarıda bulunan Yöndenli, “Herkese söylüyorum, güvendiğiniz her insana estetik yaptırmayın. Belgesi olmadan kesinlikle bunu yaptırmayın. Benim yaptırdığım kişi aile hekimiymiş zaten. Aile hekimiyken ‘estetik uzmanıyım, doktoruyum’ diyerek bana bu işlemi yaptı. 2 hafta sonra gözaltı derisini aldırmak zorunda kalacağım. Bu süre zarfında zaten hastanede de cerrahla birlikte ışık dolgusu eritme işlemi yapıldı. O sayede görebiliyorum ben, gözlerim tamamen kapalıydı. Bildiğiniz kurbağa gibi geziyordum. Hastane olmadan estetik merkezlerine, güzellik salonlarına gidip işlem yaptırmasınlar. ‘Ben doktorum’ diye elinde çantayla gezen insanlara kesinlikle yaptırmasınlar. Ben aile hekimi olduğunu daha sonradan öğrendim. Kendisini güzellik uzmanı olarak biliyordum. Bir daha hayatta böyle bir işleme girmem.” dedi.

"MERDİVEN ALTI YERLER MAĞDUR EDİYOR"

Avukatı Ela Tekeş ise “Estetik uygulamaların bir kısmında çok ciddi mağduriyetler yaşandığına tanık olmaktayız. Avukat olarak bana ve ofisimize ciddi müracaatlar yapılmaktadır. Mağdur olanların çoğunun merdiven altı diye tabir edilen uzmanlık ve yeterlilik belgesi olmayan kişilerce yapılmış hatalı ve zarar doğuran işlemler olduğuna tanık olmaktayız." diyerek hak arama mücadelesine devam ettiklerini söyledi.