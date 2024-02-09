İstanbul'da döner bıçaklı saldırı: Zabıta memurunu yaraladı

İstanbul'da seyyar satıcının döner bıçaklı saldırısı korku dolu anlar yaşattı.
Aracında seyyar satıcılık yapan 3 kişiye, Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri uyarıda bulundu.
Uyarıyı dikkate almayan satıcılar zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı.
Olay yerinden kaçmaya çalıştı
Tartışma hararetlenerek kavgaya dönüşürken satıcılardan biri, kamyonetiyle birlikte olay yerinden kaçmak istedi.
Durumu fark eden zabıta ekipleri sürücüyü engellemeye çalıştı.
Döner bıçağıyla zabıtaya saldırdı
Seyyar satıcılardan biri, araçtan aldığı döner bıçağıyla zabıta memuru Yasin Çırak'a saldırmaya başladı.
Çırak, kendisini bıçak darbelerinden korumak için elindeki sopayla saldırgana karşı koymaya çalıştı ancak kolundan yaralandı.
2 kişi gözaltına alındı
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan zabıta memurunu hastaneye kaldırırken polis ekipleri, döner bıçaklı saldırgan ve 2 kişiyi gözaltına aldı.
O anlar kameraya yansıdı
Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırdığı anlar, cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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