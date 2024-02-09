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İstanbul'da döner bıçaklı saldırı: Zabıta memurunu yaraladı

İstanbul'da döner bıçaklı saldırı: Zabıta memurunu yaraladı Seyyar satıcılık yaptığı için uyarılan şahıslardan biri kaçmaya çalışırken diğeri döner bıçağıyla zabıtaya saldırdı. Saldırı anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.