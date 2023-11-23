İstanbul'da dövmeci kıza kapkaç: Aracı kovaladı Yolda yürüyen dövme sanatçısı genç kızı araçla takip eden iki şahıs çantasını çaldı. Çantasını bırakmak istemeyen genç kız önce yere savruldu ardından da çantanın askısıyla aracın peşinden koştu.

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İHA

İstanbul Cihangir'de panik anları yaşandı.

Gece saatlerinde dövme sanatçısı Hilal Serra T., yürüyerek evine doğru gitmeye başladı.

O esnada genç kızı bir süre araçla takip eden iki şahıstan biri, yanına yaklaşarak çantasını kapkaç yaptı.

Yere savruldu, aracın peşinden koştu

Çantasını bırakmayan istemeyen genç kız ise yere savrularak birkaç metre sürüklendi.

Neye uğradığını şaşıran genç kız, ayağa kalkıp aracın peşinden koşsa da başarılı olamadı.

Elinde çantanın askısıyla aracın peşinden koşturmaya devam eden hafif yaralı genç kız, nefesi tükenince soluğu emniyette aldı.

Ekipler harekete geçti

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, genç kızın ifadesinden yola çıkarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Çalışmalar kapsamada 34 adet güvenlik kamerasındaki yüzlerce saatlik görüntüyü tek tek inceleyen polis ekipleri, tespit ettikleri 34 CTM 584 plakalı aracın kiralık olduğunu belirledi.

Şüpheliler baskınla yakalandı

Ardından 27 adet görüntülü Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasını inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, aracın Esenyurt’a gittiğini tespit etti. Aracı kiralayan şahsın Ezo B. olduğunun belirlenmesi üzerine şahıs evinde yakalandı.

Şahsın yapılan sorgusunda, aracı kendisini kiraladığını ancak mahalleden arkadaşları olan Yusuf G. ve Bahattin Y.‘ye verdiğini söylemesi üzerine şahıslar adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

2 şüpheli cezaevine gönderildi

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şahıs, kapkaç olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Kiralık aracın yapılan GPS kontrollerinde ise olay günü ve saatinde kapkaç yaptıkları güzergahtan geçtikleri tespit edildi.

İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Yusuf G. ve Bahattin Y., sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)