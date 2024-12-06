İHA

Polis ekipleri, huzur denetimlerini sürdürüyor.

Trafiğe çıkarak hem kendi canlarını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan magandaları tek tek tespit eden ekipleri bir kişiyi daha tespit etti.

İstanbul Başakşehir, Küçükçekmece ilçelerinde makas atarak ve drift yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan maganda o anları da "Senin ailen sigara, alkol içmenden korkuyor. Benim ailem ölmemden korkuyor" ifadeleriyle sosyal medya hesabında paylaşınca, polis takibine takıldı.

CEZA YAĞDI

Ekipler, görüntülerdeki sürücünün H.E.Ş olduğunu belirledi.

Kısa sürede de yakalanan H.E.Ş'ye "el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle ani olarak aracın yönünün değiştirilmesi", "ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek", "takip mesafesine uymamak", "saygısızca araç kullanmak", "yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak" maddelerinden toplamda 42 bin 699 TL idari para cezası uyguladı.

EHLİYETİNE EL KONDU

Şahsın sürücü belgesi ise 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

Ayrıca H.E.Ş'nin "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği öğrenildi.