İstanbul’da drift yapan spiker Ahsenur Aslan'a 33 bin TL para cezası kesildi Gece saatlerinde trafiğe açık alanda drift yaparak o anları sosyal medya hesabından, "Çam Sakura'yı yıkmaya geldim" notuyla paylaşan spikerin ehliyetine el kondu, aracı da trafikten men dildi.

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İHA

Trafiği tehlikeye sokan magandaların sonu gelmiyor.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan ve drift atan kişi kadın sürücü...

Spiker Ahsenur Aslan, Başakşehir’de otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekipler harekete geçti

Videoya, “Çam Sakura'yı yıkmaya geldim.” notunu ekledi.

Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı.

33 bin TL ceza kesildi

Gözaltına alınan Aslan, “Drift yapmak” maddesinden 32 bin 233 lira, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32.923 TL idari para cezası uygulandı.

Ehliyeti alındı

Aynı zamanda araç sahibi olması nedeniyle otomobili 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

Serbest kaldı

İdari işlemleri tamamlanan Ahsenur Aslan, emniyette “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesinden adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)