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İstanbul'da drift yaptı, sosyal medyadan paylaştı

İstanbul'da drift yaptı, sosyal medyadan paylaştı

Drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücü sosyal medyadan paylaştığı videoyla kendini ele verdi. Polis ekipleri ise sürücünün ehliyetine el koyarken, 6 bin 700 lira ceza kesti.