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    İstanbul'da drift yaptı, sosyal medyadan paylaştı

    Drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücü sosyal medyadan paylaştığı videoyla kendini ele verdi. Polis ekipleri ise sürücünün ehliyetine el koyarken, 6 bin 700 lira ceza kesti.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 11:08
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    İstanbul'da drift yaptı, sosyal medyadan paylaştı

    İstanbul Bahçeşehir'de sürücü Eren D. isimli şahıs, aracıyla drift yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine harekete geçti.

    DRİFT VİDEOSUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

    Paylaşılan videoda drift yaptığı belirlenen sürücü Eren D. yakalanarak Bahçeşehir Polis merkezine getirildi.

    İstanbul'da drift yaptı, sosyal medyadan paylaştı ViDEO

    SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ, 6 BİN 700 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

    Eren D.'nin bunu 5 yıl içinde ikinci kez yapmasından dolayı sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

    Öte yandan sürücü Eren D.'ye 6 bin 700 lira idari para cezası yazıldı.

    İstanbul da drift yaptı, sosyal medyadan paylaştı #1

    İstanbul da drift yaptı, sosyal medyadan paylaştı #2

    İstanbul da drift yaptı, sosyal medyadan paylaştı #3

    İstanbul da drift yaptı, sosyal medyadan paylaştı #4

    İstanbul da drift yaptı, sosyal medyadan paylaştı #5


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