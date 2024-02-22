İstanbul'da drone destekli denetim! Sürücülere ceza yağdı Kadıköy'de denetimlerini artıran trafik ekipleri, yaya geçidini kullanan ve geçiş üstünlüğü vermeyen sürücülere para cezası kesti.

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DHA

İstanbul Kadıköy'de trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere göz açtırmıyor...

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde denetim yaptı.

Ekipler denetimlerini yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik yaptı.

Birçok sürücü yaya geçidini kullanmak isteyen yayalara yol verdi ancak vermeyen sürücülerin sayısı da az değildi.

12 bin 450 lira cezai işlem uygulandı

Drone destekli denetimde 4 sürücünün yaya geçidinde durmadığı tespit edildi. Sürücülere 3 bin 135 lira olmak üzere, toplam 12 bin 540 lira cezai işlem uygulandı.

Cezaya itiraz edenler görüntüleri izlemek istedi

Bir sürücü "Kırmızıda geçiğimden bile emin deiğilim drone görüntüleri var deniliyor. Doğrudur. Polis beyler öyle diyorsa illa ki vardır." dedi. Bazı sürücüler cezaya itiraz ederek drone görüntülerini izlemek istedi.

"Suçum olsa kabul edeceğim"

Başka bir sürücü ise ceza yazılmasına tepki göstererek, "Geçtiğimin farkında değilim. Günah haksız bir davranış. Suçum olsa kabul edeceğim " sözleriyle tepki gösterdi. Bir başka sürücü ise, " İlk başta siz de gördünüz lüzumsuz yere ceza yazıldı "diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)