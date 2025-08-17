Abone ol: Google News

İstanbul'da düğün çıkışı yumruklu sopalı kavga: O anlar kamerada

Arnavutköy'de düğün salonu çıkışında iki grup arasında kavga çıktı. Sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya, kadınlar ve çocuklar da karıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 09:20

İstanbul Arnavutköy'de düğün sırasında tartışan iki grup, düğün bitiminde salon çıkışında tekrar karşı karşıya geldi.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR DA KAVGAYA KARIŞTI

Taraflar birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

Kavgaya bir süre sonra kadınlar ve çocuklar da dahil oldu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kavga eden kişilerin birbirine vurduğu, kadınların ve çocukların da arbede içinde kaldığı anlar görülüyor.

Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmak için çaba gösterdiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

