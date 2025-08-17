İstanbul'da düğün çıkışı yumruklu sopalı kavga: O anlar kamerada

İstanbul Arnavutköy'de düğün sırasında tartışan iki grup, düğün bitiminde salon çıkışında tekrar karşı karşıya geldi.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR DA KAVGAYA KARIŞTI

Taraflar birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

Kavgaya bir süre sonra kadınlar ve çocuklar da dahil oldu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kavga eden kişilerin birbirine vurduğu, kadınların ve çocukların da arbede içinde kaldığı anlar görülüyor.

Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmak için çaba gösterdiği anlar da görüntülerde yer alıyor.