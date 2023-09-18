İstanbul'da düğün eğlencesinde havaya ateş eden genç yakalandı Bir yakının düğününde elindeki kurusıkı silahla havaya ateş eden genç yapılan çatışamaların ardından tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

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İHA

Şehir magandalarının gövde gösterisi yapmak üzere hava sıktığı maganda kurşunları, insanları hayattan koparıyor.

Buna karşılık düğünlerde denetimleri sıklaştıran ekipler vatandaşın canını tehlikeye atacak şahısların önüne geçmeye çalışıyor.

Tüm önlemlere karşılık bir yeni olay İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşandı.

Çeliktepe Mahallesi'nde 16 Eylül'de gerçekleştirilen düğün eğlencesinde bir kişi, birinin vurulabilme ihtimaline aldırmadan elindeki tabancayla dolaştı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ekipler çalışma başlattı

O görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyetine Bağlı polis ekipleri, silahlı magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli yakalandı

“Düğün eğlencesinde magandalar iş başında” başlıklı görüntüler ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda, şüpheli şahsın T.K. isimli şahıs olduğu ve elindeki silahın kurusıkı tabanca olduğu tespit edildi.

Tespit edilen şüpheli şahıs kurusıkı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Cezai işlem uygulandı

Şüpheli hakkında, 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Kanunu’na muhalefet suçundan 5 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)