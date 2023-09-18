İstanbul'da düğün klasiği! Konvoydaki araçlar hem drift attı hem yolu kapattı Bayrampaşa'da dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, lüks araçlarla önce drift attı. Ardından aynı grup, gelin alma sırasında da yolu kapatarak yoğun trafiğe neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Düğün ve asker eğlencelerinde ortaya çıkan manzaralar değişmiyor... Verilen cezalara rağmen vatandaşlar tehlike saçmaya devam ediyor. Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı. Konvoydaki grup yolu kapattı Bayrampaşa ilçesinde dün öğle saatlerinde, Davutpaşa Mahallesi'nde bir sitenin önünde hareketli anlar yaşandı. Düğün konvoyu yapan bir grup, gelin alma merasimi sırasında lük araçlarıyla yol kapattı. Arkalarından gelen diğer araçları hiçe sayan grup, gelin alma merasiminin ardından olay yerinden ayrıldı. Yetmedi drift de attılar Aynı grup, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir istikametine ilerledikleri sırada lüks araçlarıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

Google News

Abone Ol