DHA
Düğün ve asker eğlencelerinde ortaya çıkan manzaralar değişmiyor...
Verilen cezalara rağmen vatandaşlar tehlike saçmaya devam ediyor.
Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı.
Konvoydaki grup yolu kapattı
Bayrampaşa ilçesinde dün öğle saatlerinde, Davutpaşa Mahallesi'nde bir sitenin önünde hareketli anlar yaşandı.
Düğün konvoyu yapan bir grup, gelin alma merasimi sırasında lük araçlarıyla yol kapattı.
Arkalarından gelen diğer araçları hiçe sayan grup, gelin alma merasiminin ardından olay yerinden ayrıldı.
Yetmedi drift de attılar
Aynı grup, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir istikametine ilerledikleri sırada lüks araçlarıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.
O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)