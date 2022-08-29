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- İstanbul'da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı
İstanbul'da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı
Trafiği durduran konvoy, diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Sürücülerden biri, ceza yazılmasını istedi.
- Haber Merkezi
- 29.08.2022 - 12:21
- Güncelleme : 29.08.2022 - 12:26
Trafiğin akışını engelleyen konvoy görüntülerine bir yenisi daha eklendi.
İstanbul Sultangazi'de oluşturulan düğün konvoyu, altgeçide geldiğinde durdu.
Düğün konvoyu trafiği durdurdu
Hamza Yerlikaya Altgeçidi'nde trafiğin ilerleyişini durduran konvoy, diğer sürücülerin tepkisini çekti.
Ensonhaber WhatsApp hattına gelen görüntülerde konvoy, altgeçitte ulaşımı bir süre aksattı.
"Yazsınlar cezayı"
Diğer sürücüler, çaldıkları kornalarla ortaya çıkan duruma tepki gösterdi. Bir sürücünün "Yazsınlar cezayı" dediği duyuldu.
İstanbul'da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı ViDEO