Petrol
99.84
0.84%
Euro
18.1119
0.08%
Dolar
18.187
0.12%
Altın
1.007
-0.79%
Borsa
3122
-0.75%
Bitcoin
365.013
-1.15%
BTXN Coin
4.26
-6.78%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    İstanbul'da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı

    Trafiği durduran konvoy, diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Sürücülerden biri, ceza yazılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı

    Trafiğin akışını engelleyen konvoy görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

    İstanbul Sultangazi'de oluşturulan düğün konvoyu, altgeçide geldiğinde durdu.

    Düğün konvoyu trafiği durdurdu

    Hamza Yerlikaya Altgeçidi'nde trafiğin ilerleyişini durduran konvoy, diğer sürücülerin tepkisini çekti.

    Ensonhaber WhatsApp hattına gelen görüntülerde konvoy, altgeçitte ulaşımı bir süre aksattı.

    "Yazsınlar cezayı"

    Diğer sürücüler, çaldıkları kornalarla ortaya çıkan duruma tepki gösterdi. Bir sürücünün "Yazsınlar cezayı" dediği duyuldu.

    İstanbul'da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı ViDEO

    İstanbul da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı #1

    İstanbul da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı #2

    İstanbul da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı #3

    İstanbul da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı #4

    İstanbul da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı #5


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Baharat paketlerinden uyuşturucu hammaddesi çıktı
    3. Sayfa

    Baharat paketlerinden uyuşturucu hammaddesi çıktı

    Call of Duty: Modern Warfare 2 Türkiye fiyatı bin lirayı aştı
    Teknoloji

    Call of Duty: Modern Warfare 2 Türkiye fiyatı bin lirayı aştı

    Görüş Bildir