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İstanbul'da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı

İstanbul'da düğün konvoyu, alt geçidi trafiğe kapattı

Trafiği durduran konvoy, diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Sürücülerden biri, ceza yazılmasını istedi.