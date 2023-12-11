DHA
Asker ve düğün konvoyları tehlike saçmaya devam ediyor.
Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı.
Dün öğle saatlerinde Küçükçekmece'de yaşanan olayda, düğün konvoyundaki araçlar otoyolda uzun kuyruk oluşturdu.
Konvoyda kaza kaçınılmaz oldu
Bu sırada emniyet şeridinden hızla gelen otomobil, sol şeride geçmek istedi.
Konvoyda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyonu çevirdiği sırada lastiği yerinden çıktı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, bariyerlere çarparak durdu. Kazada ölen ya da yaralananın olmadı.
O anlar kamerada
Korku dolu kaza anı ise düğün konvoyunu görüntüleyen kameraya saniye saniye yansıdı.
İşte o anlar...Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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