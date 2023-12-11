Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da düğün konvoyunda şov yaparken yaşanan kaza kamerada

İstanbul'da düğün konvoyunda şov yaparken yaşanan kaza kamerada Dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, olayı şova dökmek isteyince kaza meydana geldi. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen araç, sol şeride geçmek isterken başka bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu