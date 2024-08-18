İstanbul'da yaşanan düğün konvoyu olaylarına bir yenisi daha eklendi.
Trafik kurallarına uymayan ve çevreye rahatsızlık veren konvoylar, adeta tehlike saçıyor.
Bu kez düğün konvoyu terörü Sultanbeyli'de yaşandı.
DÜĞÜN KONVOYU KARIŞTI
Fatih Bulvarı üzerinde trafiğe çıkan düğün konvoyunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Gruplar arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
BIÇAK ÇEKTİ
Kavga sırasında birkaç kişi bir şahsı yumruk ve tekmelerle dövdü. Düğün konvoyundaki bir kişi ise karşı taraftaki bir şahsa bıçak çekti.
İki grubun kavgasını yine düğün konvoyundaki şahıslar ayırdı. İki grup kavga sonrasında olay yerinden ayrıldı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşanılan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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