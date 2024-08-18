İstanbul'da düğün konvoyundaki iki grup arasında kavga çıktı Sultanbeyli'de bir düğün konvoyunda bulunan iki grup arasında çıkan yumruklu kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İHA

İstanbul'da yaşanan düğün konvoyu olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Trafik kurallarına uymayan ve çevreye rahatsızlık veren konvoylar, adeta tehlike saçıyor.

Bu kez düğün konvoyu terörü Sultanbeyli'de yaşandı.

DÜĞÜN KONVOYU KARIŞTI

Fatih Bulvarı üzerinde trafiğe çıkan düğün konvoyunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Gruplar arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAK ÇEKTİ

Kavga sırasında birkaç kişi bir şahsı yumruk ve tekmelerle dövdü. Düğün konvoyundaki bir kişi ise karşı taraftaki bir şahsa bıçak çekti.

İki grubun kavgasını yine düğün konvoyundaki şahıslar ayırdı. İki grup kavga sonrasında olay yerinden ayrıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanılan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)