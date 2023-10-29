İstanbul'da düğün konvoyundakiler motokuryeyi darbetti Sultangazi'de düğün konvoyundakiler ile motokurye arasında tartışma kavgaya dönüştü. Motokuryenin darbedildiği anlar kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde düğün salonuna doğru ilerleyen konvoydakiler ile bir motokurye arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Konvoydakiler, araçlarını durdurarak aşağı indi. Bu sırada motokuryenin, konvoydaki araçların plakalarını görüntülediğini fark eden bir kişi motokuryeye saldırdı.

Konvoydakiler, daha sonra motokuryenin olay yerinde beklemesini istedi.

Olayı haber alan kuryenin arkadaşları da sokağa geldi. Kavga çevredekilerin de araya girmesi ile sona erdi.

Geri dönüp darbettiler

Taraflar araçlarına binip uzaklaştıktan kısa bir süre sonra ise aralarında damadın da olduğu öne sürülen konvoydakiler, kuryelerin yanına geldi.

Burada motokurye, grup tarafından darbedildi. Olaya müdahale etmek isteyen bir arkadaşı da saldırının hedefi oldu. Yaşananlar ise, vatandaşların kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)