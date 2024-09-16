İstanbul'da düğün salonuna patlayıcı madde paniği: Havaya ateş açarak kaçtılar Eyüpsultan'da bir düğün salonunun birinci katına patlayıcı madde atan şüpheliler, patlamanın yaşanmasıyla olay yerinden havaya ateş açarak kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

İstanbul'da bulunan bir düğün salonunda meydana gelen patlama paniğe sebep oldu.

Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi'nde bir oto tamir dükkanının üzerinde bulunan iki katlı düğün salonunun birinci katına, kimliği belirsiz kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı.

HAVAYA ATEŞ AÇARAK KAÇTILAR

Salonda meydana gelen patlamanın ardından büyük panik yaşanırken, şüpheliler çevreye silahla ateş açarak motosikletle kaçtı.

PATLAMA SESİ PANİĞE SEBEP OLDU

Patlamanın ardından iki katlı düğün salonunun üst katında düğüne katılanlar panikle salonu terk etti.

Patlamanın salonun boş olan katında gerçekleşmesi nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube'ye bağlı ekipler ve bomba uzmanları patlayıcı maddenin türü ile ilgili inceleme yaparken, diğer ekipler de çevreye geniş güvenlik önlemi aldı.

Uzun süre düğün salonunda inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)