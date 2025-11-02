İstanbul'da düğün salonunda başlayan kavga sokakta devam etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'nde kavga meydana geldi.

Düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sokakta da devam eden kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.

Polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan 2 kişiyi gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Gerginlik anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.