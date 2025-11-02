İstanbul'da düğün salonunda başlayan kavga sokakta devam etti

- Avcılar'da düğün salonunda başlayan kavga sokakta sürdü.
- Polis müdahalesiyle kavga sona erdi ve iki kişi gözaltına alındı.
- Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'nde kavga meydana geldi.
Düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sokakta da devam eden kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.
Polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan 2 kişiyi gözaltına aldı.
O ANLAR KAMERADA
Gerginlik anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.