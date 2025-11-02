Abone ol: Google News

İstanbul'da düğün salonunda başlayan kavga sokakta devam etti

Avcılar ilçesinde düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokakta da devam eden kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 13:23
  • Avcılar'da düğün salonunda başlayan kavga sokakta sürdü.
  • Polis müdahalesiyle kavga sona erdi ve iki kişi gözaltına alındı.
  • Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'nde kavga meydana geldi.

Düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Sokakta da devam eden kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.

Polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan 2 kişiyi gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA 

Gerginlik anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

