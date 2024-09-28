İHA
Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde bir binanın bodrum katında bulunan düğün salonunu içerisindeki elektrikli semaverden çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINDA
Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, düğün salonunda maddi hasar meydana geldi.
Yangın sırasında düğün salonunda kimsenin bulunmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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