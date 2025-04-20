İstanbul'da düğünde kavga çıktı: Polis havaya ateş açtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde yapılan sokak düğünü sırasında bir grup arasında tartışma çıktı.
Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüdü.
Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Tarafları sakinleştirmek isteyen ekiplere çevredekiler mukavemet gösterince, polis havaya uyarı ateşi açtı.
Kavganın büyümesi sonucu olay yerine takviye yunus polisler de geldi.
ÇOK SAYIDA YARALI VE GÖZALTI
Yaşanan olayda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ortalık savaş alanına döndü.
Taraflar arasında yaşanan arbedede ise bazı vatandaşlar yaralandı.
Yaralanan vatandaşlar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çocukların da bulunması yürekleri ağızlara getirdi.
Öte yandan, yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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