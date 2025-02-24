İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir düğüne katılan maganda, korkuya neden oldu.
Düğün sırasında pompalı tüfek çıkaran şahıs, havaya ateş açtığı anları bir başkasına kaydettirdi.
Tehlikenin "geliyorum" dediği anlar, sosyal medyada büyük tepki gördü.
YAKALANDI
Paylaşım sonrası harekete geçen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş açan şüphelinin M.H.D. olduğunu tespit etti.
Adresi belirlenen M.H.D., polis ekipleri tarafından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalandı.
"BÖYLE OLACAĞINI TAHMİN ETMEDİM"
Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.H.D.'nin ifadesi alındı. Şüphelinin ifadesinde, "Ben böyle olacağını tahmin etmedim, WhatsApp durumumda paylaşmıştım, kavga ettiğim birileri sosyal medyada paylaşmış olabilir." dediği öğrenildi.
Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli M.H.D., 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edildi
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