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İstanbul'da düğünde pompalı tüfekle ateş açtı

İstanbul'da düğünde pompalı tüfekle ateş açtı Ataşehir'de katıldığı bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açan, bu anları da bir başkanı kaydettiren maganda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, "Böyle olacağını tahmin etmedim" dedi.