İstanbul'da düğününde hediye edilen pompalı tüfekle öldürüldü Esenyurt’ta sokak ortasında silahla vurularak öldürülen 23 yaşındaki İbrahim Yurdaseven'in, düğününde hediye edilen pompalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Amasya'ya götürüldü.

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İHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta İbrahim Yurduseven, arkadaşı tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Cinayetin detayları da ortaya çıktı. İbrahim Yurduseven'in düğününde hediye edilen pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre kendisini öldüren arkadaşı ile birlikte olay günü eve gelen Yurduseven, hediye edilen pompalı tüfeği de alarak dışarı çıktı.

Kendisine hediye edilen pompalı tüfek öldürdü

Akşam üzeri ise yaşanan tartışma sonrası Yurduseven, aynı pompalı tüfekte çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden İbrahim Yurduseven’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Burada otopsisi biten 23 yaşındaki gencin cenazesi, babası Bilal Yurduseven tarafından teslim alındı. Cenaze toprağa verilmek üzere Amasya Suluova ilçesine götürüldü.

"Katilin kim olduğu belli değil"

Oğlunun cenazesini gözyaşları içinde teslim alan baba Yurduseven, “Resmen öldürdüler oğlumu, katilin kim olduğu belli değil. Arkadaşı diyorlar ama ben de bilmiyorum. İnşallah bulunacak, bulunmazsa bile araştırıp bulacağım. Akşam aldım haberi, ağır hasta dediler, biz de bindik geldik.” dedi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etti.

Şahsın yakalanması için polisin yürüttüğü çalışma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)