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İHA

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi Saka Kuşu Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Birsen Öztimur, arkadaşının iş yerine yardım amaçlı gitti.

Öztimur, burada arabasını bir dükkanın önüne yakın şekilde park etti.

YANINDA BULUNAN CİSİMLE ARACI ÇİZDİ

Öztimur gittikten sonra dükkan sahibi ise aracın bulunduğu konumdan rahatsız olup, aracın yanına gelip araca baktı.

Daha sonra yanında bulunan bir cisimle aracı çizdi.

Yoldan kamyonet geçerken tepki çekmemek için çizmeyi bıraktı.

RAHAT TAVIRLARI "PES" DEDİRTTİ

Araç geçişi bittikten sonra kaldığı yerden davam etti. Adamın rahat tavırları "pes" dedirtirken bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Birsen Öztimur, çizikleri görünce şoke oldu.

Arabasını da dükkan sahibinin zorluk çıkarmasından dolayı park ettiği yerden zor çıkardı.

Aracını çıkaran kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

"PARK ETTİĞİM YERDE ARBEDE ÇIKTI"

Olayı anlatan Birsen Öztimur, şöyle konuştu:

Perşembe günü arabamı park ettim. Arkadaşlarımın yanına yardım etmek için geldim. Park ettiğim yerde arbede çıktı. Karşı taraf ‘Buraya park edemezsin’ dedi. Arabamı bana vermedi. Sol tarafı plastiklerle kapatmış. Tenekeye çimento koyup duba yapmış, vermedi aracı. Arkadaşımdan yardım istedim. Aracı zor çıkardık.

"KAPUTU AÇTIĞIMDA FARK ETTİM Kİ ARACIN ÖN TARAFI ÇİZİLMİŞ"

Ben konuyu kapattım kendimce. Kaputu açtığımda fark ettim ki aracın ön tarafı çizilmiş. Aracın sağını solunu kontrol ettim. Ön kaputun plastiğinin zarar gördüğünü fark ettim. Şikayet etmek için karakola gittim. 1 ay oldu. Sonuç alamadım. Adam hiçbir şekilde iletişim kurmadı. Başkalarına söylemiş benim raporum var.

"HALEN ARABANIN BORCUNU ÖDÜYORUM"

Mağdurum ben, maddi manevi hasarım karşılanmasını istiyorum. Yaptıramıyorum avukat tutamıyorum. Halen arabanın borcunu ödüyorum.



