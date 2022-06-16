İstanbul'da, durdurulan minibüsten 28 kaçak göçmen çıktı

Şüphe üzerine durdurulan bir minibüsten, 10’u çocuk olmak üzere 28 kaçak göçmen çıktı. Göçmenlerin istifleme olarak araçlara bindirildiği ve şok evlerde sağlıksız koşullarda tutuldukları belirlendi.

İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Başakşehir Avrupa Otoyolu‘nda bir dizi denetim yapıldı.

İHA’nın haberine göre; Edirne istikametinde seyir halinde olan camları siyah filme kaplanmış bir minibüs, ekiplerin şüphesi üzerine durduruldu.

Minibüse el konuldu

Minibüsten, Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 10’u çocuk, 18’i yetişkin Afganistan uyruklu toplam 28 düzensiz göçmen çıktı.

Operasyon çerçevesinde minibüse el konuldu.

Merdiven, uyku tulumları, para ve cep telefonları ele geçirildi

Araçta sınır duvarlarını aşmakta kullanılan merdiven, 26 uyku tulumu, 2 bin 555 lira para ve cep telefonları ele geçirildi.

Şok evlerde tutuldular, araçlarda üst üste taşındılar

Güvenlik güçlerince yapılan araştırmalarda, kaçak göçmenlerin, sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce şok evlerinde insani olmayan sağlıksız koşullarda tutuldukları, sınır illerine sevk edildikleri araçlarda taşıma kapasitesinin üzerinde üst üste istifleme usulü bindirildikleri tespit edildi.

Organizatörlere bin-5 bin dolar arasında ödeme yaptılar

Ayrıca yakalanan kaçak göçmenlerin kendi ülkelerinde tanıştıkları aracılar üzerinden Türkiye’deki organizatörler ile iletişime geçtikleri ve Avrupa ülkelerine ulaşmak için bin ile 5 bin dolar arasında para ödedikleri öğrenildi.

Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, araçta bulunan sürücü ve gözcü olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sürücü ve gözcülük yapan 2 şüpheliye 72 bin 72’şer lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca bu iki kişi hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Diğer taraftan yakalanan 28 göçmenin ise emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüleceği aktarıldı.