İstanbul'da dürümcüye 'intikam saldırısı' düzenleyen 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kağıthane'de dürümcüye düzenlenen silahlı saldırının ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. İfadesinde, dükkan sahibinin oğluyla kavga ettiğini ve bu sebeple dürümcüye saldırı düzenlediğini söyleyen 17 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de sabah karşı caddedeki dürümcünün önüne gelen kişi, kepengi kapalı olan iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheli, Levent istikametine doğru kaçmaya başladı. SUÇ ALETİYLE BERABER YAKALANDI Diğer yandan silah seslerini duyan polis ekipleri harekete geçti. Bu sırada Levent'te devriye gezen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koşarak kaçan şüpheliyi olayda kullandığı silahla suçüstü yakaladı. İNTİKAM İÇİN DÜKKANI KURŞUNLADIĞI ÖĞRENİLDİ Gözaltına alınan M.E.K. emniyete götürüldü. Polise verdiği ilk ifadede, dükkan sahibinin oğluyla kavga ettiğini, dükkan sahibinin oğlunun kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi. M.E.K.'nin dürümcüye bu nedenle silahlı saldırı düzenlediği de ortaya çıktı. 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Hakkında adli işlem başlatılan M.E.K.'nin 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan M.E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

