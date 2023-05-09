İstanbul'da düşük fiyatlı araba vaadiyle dolandırıcılık: 10 milyon lira vurgun Araç almak isteyenleri toplam 10 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri kadın, 6 şüpheli şikayet üzerine tespit edilmesinin ardından 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında her geçen gün yeni bir çetenin önüne geçiliyor.

Vatandaşları dolandıran çete İstanbul'da tespit edildi.

İstanbul'da polise başvuran bir kişinin, otomobil almaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Düşük fiyatlı araba vaadi

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, şüphelilerin mağdurları, devlet kurumlarından ihale yoluyla düşük fiyata araç aldıkları yalanıyla kandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin, güven sağlamak için başta bir aracı gerçekten düşük fiyata verdikleri ardından daha fazla otomobil için para topladıkları öğrenildi.

"İhale ertelendi"

Şüphelilerin, 10 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira para topladıktan sonra "İhalede sorun çıktı", "İhale ertelendi" gibi söylemlerle araçları teslim etmedikleri tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, haklarında şikayet bulunan biri kadın, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

5 kişi tutuklandı

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.