İstanbul'da E-5 karayolunda akan trafikte yol verme kavgası Yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerden birinin zikzak çizerek diğer aracın önünü kestiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Trafikte sürücüleri zor duruma sokan bir sorun da yol verme kavgaları...

Sabırsız sürücülerin sebebiyet oluşturduğu olaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Olayın adresi bu kez de İstanbul oldu.

Dün E-5 karayolu İncirli mevkiinde seyir halinde ilerleyen iki araç boş yolda, yol verme tartışmasına girdi.

Boş yolda kavga ettiler

İki sürücü, inatlaşarak akan boş trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.

Sürücülerden birisinin aracıyla diğer sürücünün önüne geçerek zikzak çizerek ilerlemesi, hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı.

O anlar kaydedildi

Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.