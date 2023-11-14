İHA
Gün geçmiyor ki trafikte ilginç görüntüler ortaya çıkmasın.
Son olarak olayın adresi İstanbul.
Dün öğle saatlerinde Beylikdüzü mevkii E-5 Avcılar istikametinde yabancı uyruklu bir şahıs, yaya halde karayoluna çıktı.
Araçların arasında koştu
Seyir halindeki araçların arasında canını hiçe sayarak koşmaya başladı.
Adamı gören sürücüler ise gözlerine inanamadı.
O anlar kamerada
Şahıs bir süre sonra herhangi bir kaza gerçekleşmeden yoldan çıkarak gözden kayboldu.
Yaşanan ilginç anlar ise trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış