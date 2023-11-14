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İstanbul'da E-5’e atlayan adam akan trafiğin arasında koştu

İstanbul'da E-5’e atlayan adam akan trafiğin arasında koştu Beylikdüzü’nde yaya şekilde karayoluna çıkan adam, seyir halindeki araçların arasında koşmaya başladı. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.