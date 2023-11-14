İHA

Gün geçmiyor ki trafikte ilginç görüntüler ortaya çıkmasın.

Son olarak olayın adresi İstanbul.

Dün öğle saatlerinde Beylikdüzü mevkii E-5 Avcılar istikametinde yabancı uyruklu bir şahıs, yaya halde karayoluna çıktı.

Araçların arasında koştu

Seyir halindeki araçların arasında canını hiçe sayarak koşmaya başladı.

Adamı gören sürücüler ise gözlerine inanamadı.

O anlar kamerada

Şahıs bir süre sonra herhangi bir kaza gerçekleşmeden yoldan çıkarak gözden kayboldu.

Yaşanan ilginç anlar ise trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)