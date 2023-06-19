İstanbul'da E-5'in ortasında canını hiçe sayarak yürüdü Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu üzerinde yürüyen kadın, seyir halindeki şoförlerin yüreğini ağzına getirdi. Süratli araç sürücüleri güçlükle yavaşlayıp kadına korna çalarken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İHA

İstanbul'da dün gece saatlerinde Beylikdüzü E-5 karayolu mevkiinde yabancı uyruklu bir kadın yolun ortasında araçların hızla geçtiği yerde adeta hayatını tehlikeye atarak yürümeye başladı.

Kadını yolda gören araç sürücüleri güçlükle yavaşlayarak korna çaldı.

Olaydan birkaç saat sonra Büyükşehir Mahallesi'nde bir parkta görülen kadın, etrafa bağırmaya başladı.

Yolun ortasında yürüdü, etrafa bağırıp çağırdı

İhbar üzerine polis ekipleri kadının durumunu kontrol etmek için parka geldi.

Kadının bu şekilde davranmasının sebebi henüz bilinmezken bir süre sonra parktan ayrıldı.

Yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.