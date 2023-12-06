İstanbul'da ekip arkadaşlarını gizli kamerayla izledi! Sapık ambulans şoförü serbest bırakıldı Beykoz'daki 112 İstasyonu’nda kadın acil tıp teknisyenlerinin kaldığı odada gizli kamera bulunmasının ardından gözaltına alınan ambulans şoförü H.U., kameranın kendisine ait olduğunu kabul etti. H.U., işlemlerinin ardından serbest kaldı.

DHA

İstanbul'da sağlıkçı kadınlar hayatlarının şokunu yaşadı...

Beykoz’da 28 Kasım Salı günü kadın sağlık çalışanları, 112 İstasyonu'ndaki dinlenme odalarına gizli kamera yerleştirildiğini fark etti.

Kadın sağlık çalışanı, duvarın yere birleştiği bölümde bir ışık gördü.

Kadın sağlık çalışanları, duvarın diğer tarafındaki erkeklere ait odaya gittiğinde, duvarın yere yakın noktasında üzeri kapatılmış bölümde bir tablet olduğunu fark etti.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık çalışanları D.Y. ve H.A. şikayetçi oldu.

Ambulans şoförü gözaltına alındı

Aynı istasyonda çalışan ambulans şoförü S.U gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, odada tablete bağlı parmak kamera olduğu belirlendi.

Erkeklere ait odadan kadınlara ait odaya doğru duvardan bir delik açıldığı ve kameranın kadınların dinlenme odasına uzatıldığı anlaşıldı.

Kendine ait olduğunu kabul etti

Ambulans şoförü S.U., emniyetteki ifadesinde tabletin ve kameranın kendisine ait olduğunu kabul etti.

S.U.'nun, kamerayı denemek için kullandığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Ambulans şoförü serbest bırakıldı

Tablete incelenmek üzere el konulurken S.U., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hakkında soruşturma başlatılan ambulans şoförünün açığa alındığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)