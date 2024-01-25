İstanbul'da ekipler denetimde! İhlal yapanlara ceza yağdı Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirilirken, kural ihlali yapan sürücüler ise cezadan kaçamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, ihlal yapan sürücülere göz açtırmadı...

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik ekipleri trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yapılan denetimlerde sivil polis ekipleri, yolcu gibi minibüslere binerek şoförlerin yaptığı ihlalleri tek tek not aldı.

Sürücülere yaptıkları ihlaller söylendi

Denetim noktasında durdurulan şoförlere trafikte yaptığı ihlaller söylendi. Bazı sürücüler hatalarını kabul ederken bazılarına da ihlalleri gösterilince ikna oldu.

"Hata yaptım, cezayı yedim"

'Hatalı şerit değiştirme', 'minibüsün ön camında aksesuar olması' ve 'arkada yazı bulunması' nedeniyle 2 bin 200 lira ceza yazılan Ufuk Aslan, "Hata yaptık, ceza yedik. Kural hatası yapmışım. Girilmez şeride girmişim. Ondan dolayı ceza yedim. Nerede şeride girdiğimi de hatırlamıyorum. Uyardı bir daha yapmayacağım" dedi.

'Cep telefonu ile konuşmak', 'ayakta yolcu almak' ve 'emniyet kemeri takmamak' maddelerinden 2 bin 700 lira ceza uygulanan Atilla Adıgüzelli ise "Gereken neyse yapılıyor. Yapacak bir şey yok. 2 bin 700 lira ceza yazdılar" diye konuştu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)