Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da elektrik panosunda çıkan yangın paniğe yol açtı

İstanbul'da elektrik panosunda çıkan yangın paniğe yol açtı 2 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda yaşanan patlama sonrası çıkan yangında vatandaşlar panikle dışarıya kaçarken bir vatandaş ise eline aldığı bez parçası ile alevleri söndürmeye çalıştı.