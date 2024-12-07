İstanbul'da elektrik panosunda çıkan yangın paniğe yol açtı

İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası panodan alevler yükseldi.
VATANDAŞLAR DIŞARIYA KAÇTI
Patlama sonrası çıkan yangında alevler 2 katlı binanın girişini sardı.
Yangının ardından binada yaşayan vatandaşlar dışarıya kaçarken bir vatandaş ise eline aldığı bez parçası ile alevleri söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise binaya gelen gaz akışını kesti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış