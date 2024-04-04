İstanbul'da eli bıçaklı şahsı kadın polis ikna etti Elinde bıçakla çevreye rahatsızlık veren zihinsel engelli bir kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucunda elindeki bıçağı teslim ederek polise sarıldı.

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DHA

İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Sultangazi ilçesinde Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde dün saat 05.00 sıralarında elinde bıçakla çevreye rahatsızlık veren kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirildi.

Polis uzun süre ikna etmeye çalıştı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bu kişinin bir gün önce kaybolduğu zihinsel engelli Yasin T. olduğunu belirledi.

Yasin T., elindeki bıçağı polislere uzatarak, yanına yaklaştırmadı. Bunun üzerine kadın polis, Yasin T.'yi ikna etmeye çalıştı.

Polisten kendisine sarılmasını istedi

Yasin T.'nin, 'Bana yüzük alacak mısın?' isteğine olumlu cevap veren kadın polis, elindeki bıçağı bırakmasını istedi.

Yasin T., bu kez de kadın polise, 'Bana sarılacak mısın?' isteğinde bulundu. Polisin bu isteğe de olumlu cevap vermesi üzerine elindeki bıçağı yere atan Yasin T., koşarak kadın polise sarıldı.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 gündür kayıp olduğu öğrenildi

Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Yasin T.'nin, bir gün önce ailesiyle birlikte yaşadığı Arnavutköy'de ayrılarak kaybolduğu öğrenildi.

Polis, Yasin T.'nin ailesine ulaşarak haberdar oldu. Yasin T.'nin ardından polis merkezi amirliğine gelen babasına teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)