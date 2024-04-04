İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Sultangazi ilçesinde Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde dün saat 05.00 sıralarında elinde bıçakla çevreye rahatsızlık veren kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirildi.
Polis uzun süre ikna etmeye çalıştı
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bu kişinin bir gün önce kaybolduğu zihinsel engelli Yasin T. olduğunu belirledi.
Yasin T., elindeki bıçağı polislere uzatarak, yanına yaklaştırmadı. Bunun üzerine kadın polis, Yasin T.'yi ikna etmeye çalıştı.
Polisten kendisine sarılmasını istedi
Yasin T.'nin, 'Bana yüzük alacak mısın?' isteğine olumlu cevap veren kadın polis, elindeki bıçağı bırakmasını istedi.
Yasin T., bu kez de kadın polise, 'Bana sarılacak mısın?' isteğinde bulundu. Polisin bu isteğe de olumlu cevap vermesi üzerine elindeki bıçağı yere atan Yasin T., koşarak kadın polise sarıldı.
O anlar kamerada
Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
2 gündür kayıp olduğu öğrenildi
Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Yasin T.'nin, bir gün önce ailesiyle birlikte yaşadığı Arnavutköy'de ayrılarak kaybolduğu öğrenildi.
Polis, Yasin T.'nin ailesine ulaşarak haberdar oldu. Yasin T.'nin ardından polis merkezi amirliğine gelen babasına teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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