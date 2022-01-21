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    İstanbul'da emekli profesör dolandırıcıların tuzağına düştü

    Ahmet Demirel isimli bir mağdur, telefon üzerinden kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 15:11
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    İstanbul'da emekli profesör dolandırıcıların tuzağına düştü

    Telefon dolandırıcılarının son hedefi İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki emekli profesör Ahmet Demirel oldu.

    Bebek'te ikamet eden Ahmet Demirel, dolandırıldığı iddiasıyla karakolun yolunu tuttu.

    KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

    Demirel, kendisini arayan kişinin polis istihbarat biriminde görevli olduğunu söylediğini ve WhatsApp üzerinden adına düzenlenen polis kimliğinin fotoğrafını attığını söyledi. Şüphelinin Çeşme’de adına gayrimenkul alınmaya çalışıldığını söylediğini anlatan Demirel, alakasının olup olmadığının sorulduğunu belirtti.

    EVDEKİ DEĞERLİ EŞYALARIN FOTOĞRAFLARINI İSTEDİLER

    Demirel, alakasının bulunmadığını söylemesi üzerine şahsın evde bulunan nakit para ile ziynet eşyalarının fotoğraflarını çekerek kendisine atmasını istediğini ifade etti.

    İstanbul da emekli profesör dolandırıcıların tuzağına düştü #1

    ELLERİYLE 10 MİLYON LİRA TESLİM ETTİ

    Emekli profesör, şüphelinin talimatı doğrultusunda yaklaşık 1 milyon lira ile 160 adet tam altını poşetin içine koyarak buluştuğu şüpheliye teslim ettiğini, yeniden aranarak evdeki paraların tümünün teslim edilmesi talimatı doğrultusunda 200 bin doları kapısına gelen şüpheliye teslim ettiğini söyledi. Demirel, daha sonra tekrar arandığını ve ‘tüm bankalardaki paranızı çekin’ talimatı verilmesiyle birlikte özel bir bankanın Bebek’teki şubesine giderek 250 bin doları çekip şüpheliye verdiğini belirtti.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Polis, dolandırıcılık olayına karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


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