İstanbul'da emniyet kemeri takmayan kadından tehdit: Emniyet müdürünü ara... Kadıköy'de gece saatlerinde düzenlenen denetimde emniyet kemeri takmadığı belirlenen kadın, ekiplere ve basın mensuplarına öfkelendi. Kendini savunmaya çalışan sürücü, "Emniyet müdürünü ara, bunların hepsini alsınlar" diyerek tehdit savurdu.

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DHA

Yurt genelinde trafik denetimleri sürüyor.

Ekipler, genel asayişi ve can güvenliğini sağlamak adına birçok bölgede uygulama noktası oluşturuyor.

İstanbul'un da en kalabalık kentlerinde ekipler harekete geçerek sürücüleri mercek altına alıyor.

Her uygulamada ise benzer görüntüler ortaya çıkıyor.

Kural ihlali yapan sürücüler ya ekiplere ya da basın mensuplarına yükleniyor.

Bu kez de olayın adresi Megakent'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede saat 00.00-02.00 saatleri arasında denetim gerçekleştirdi.

"Aceleyle geldim"

Bu sırada emniyet kemeri takmadığı için çevrilen otomobilin sürücüsü Ş. E. isimli kadın, polis ekipleri ve basın mensuplarına tepki gösterdi.

Ş.E., emniyet kemeri takmama nedenini, "Hatalı sürücüleri size bildirmek için aceleyle geldim, kemer takamadım." sözleriyle savundu.

"Bunların hepsini alsınlar"

O anları kayıt altına alan basın mensuplarına karşı sürücü Ş.E., "Kadıköy Emniyet Müdürü'nü ara, bunların hepsini alsınlar, neyi çekiyorsun sen? Ne hakla beni çekiyorsunuz? Ben sanatçıyım çekmeyin beni. Olay olmadan kimse kimseyi görüntüye alamaz." dedi.

Ekipler, 'emniyet kemeri takmamak' suçundan 464 TL cezai işlem uyguladı.

Aracının trafikten men edildiği öğrenildi

Abart egzozdan işlem yapılan ve polis ekipleriyle tartışarak zorluk çıkartan sürücü F.B. ile arkadaşı ise 'polise mukavemetten' kelepçelenerek gözaltına alındı.

Sürücüye 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

Abart egzoz olmadığını öne süren F.B.'nin kullandığı otomobilin, daha önce de abart egzoz sebebiyle trafikten men edildiği ortaya çıktı.

Duruma öfkelenen şahıs, polis ekiplerine hakaret ederek zorluk çıkardı. "Ben gelmiyorum gelirsiniz beni evden alırsınız." dedi.

Ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında 63 sürücüye 80 bin TL cezai işlem uygularken, 6 aracı da trafikten men etti.