İstanbul'da emniyet kemeri takmayan taksici cezadan kaçamadı: Ağzımızın payını almış olduk Kadıköy'de taksilere yönelik denetimde, 10 taksi şoförüne toplam 4 bin 875 lira ceza yazdı. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen taksici ceza yiyince, "İlk oldu, bir daha da olmaz zaten. Ağzımızın payını almış olduk" dedi.

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DHA

Trafikte hemen her gün yaşanan kazaların önüne geçilmesi için denetimler sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, İstanbul'un da en işlek bölgelerinde çalışmalarını sıklaştırıyor.

Yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu bölgelerde, taksi sayısı da artıyor.

Ekipler Kadıköy'de harekete geçti

Bunun ilk örneklerinden biri de Kadıköy...

Bölgede uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, durdukları taksi sürücülerinin ruhsatını, belediye izin belgelerini ve şoförlerin ehliyetlerini kontrol etti.

Sürücülere ceza yağdı

Denetimde taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

9 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan 3 bin 924 lira, bir taksi şoförüne de aracın muayenesi olmadığı için 951 lira ceza yazıldı.

Denetimde, 10 taksi şoförüne toplam 4 bin 875 lira ceza yazıldı.

"Ağzımızın payını almış olduk"

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksi şoförü, "İlk oldu, bir daha da olmaz zaten. Ağzımızın payını almış olduk. Daha dikkatli olacağım." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)