İstanbul'da emniyet müdürü ile eski polis arasında arbede: Soruşturma başlatıldı

AA & Ensonhaber

İstanbul'un Avcılar ilçesinde emniyet müdürü ile eski polis memuru arasındaki kavgaya dair İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.



Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Emniyet müdürünün aracı geçerken, ailesine küfretti

21 Aralık'ta Avcılar ilçesinde görevli müstafi (istifa etmiş) polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır.