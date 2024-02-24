İstanbul'da emniyet şeridini ihlal eden taksiciye ceza yağdı İstanbul'da duran trafikten ayrılıp emniyet şeridinden seyreden taksi şoförüne 6 bin 439 lira ceza kesildi.

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İHA

İstanbul'da önceki gün D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte beklemek istemeyen taksi şoförü emniyet şeridinde seyretmeye başladı.

Başka bir sürücü tarafından o anlar kayda alınırken görüntülere ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden araç şoförünün A.Y. isimli şahıs olduğu belirlenirken sürücü ekipler tarafından yakalandı.

6 bin 439 lira ceza kesildi

Sürücü hakkında aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları suçundan 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)