İstanbul'da engelli adamın eski eşini silahla vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı Fatih’te eski eşiyle çıkan tartışmada silahıyla ateş açan ve ardından kaçan tekerlekli sandalyeli adam, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın saldırdığı anlara ait cep telefonu görüntülerine ulaşıldı.

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İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün, bir kadının canına kastedildi...

Ara ara rahatsız ettiği ve uzun süre önce boşandığı eski eşi Halide Birtaş ile sokakta karşı karşıya gelen Mehmet Ali Gülerli, çıkan tartışmada silahına sarıldı.

Engelli adamın açtığı ateşle kurşunların hedefi olan Birtaş, karın ve kasık bölgesinden ağır yaralandı.

Kadın hastaneye kaldırıldı

Mehmet Ali Gülerli ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vurduğu anlar ortaya çıktı

Uzun süre önce ayrıldığı eski eşini silahla vurduktan sonra tekerlekli sandalye ile olay yerinden kaçan Mehmet Ali Gülerli’ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Mehmet Ali Gülerli'nin, eski eşi Halide Birtaş ile tartışırken poşet içerisinde bulunan silah ile ateş açtığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)