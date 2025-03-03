İstanbul'da engelli bakım merkezinde cinsel istismar: Müdür bilgi vermedi

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İstanbul’daki bir engelli bakım merkezinde yaşandığı öne sürülen cinsel istismar iddiası, büyük yankı uyandırdı. Bipolar bozukluk tedavisi gören K.A. adlı bir hastanın, gece vardiyasında çalışan hemşire Ş.D. tarafından istismara uğradığı iddia edilirken, olayla ilgili skandal detaylar ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen kurum müdürü, görüntülerde şoke edici sahnelere tanık olmasına rağmen, mahkemede verdiği ifadede kritik bilgileri eksik sundu. Bunun sonucunda hemşire davadan en az ceza ile kurtuldu.

İSTİSMAR, SORUŞTURMA VE MÜDÜRÜN ŞÜPHELİ TAVRI

Kasım 2022’de meydana gelen olayın ardından adli tıp raporu, Ş.D.’nin iddiaları doğrular nitelikte bulgular içerdi. Ancak dava, ağır ceza mahkemesinden asliye ceza mahkemesine düşürüldü. Savcılık karara itiraz edip davayı tekrar ağır ceza mahkemesine taşıdı fakat bilirkişi raporu, adli tıp değerlendirmesi ve kurum müdürünün çelişkili ifadeleri nedeniyle Ş.D., iki avukat tutarak süreci kendi lehine çevirdi ve hafif bir ceza alarak sıyrılmayı başardı.

Kurum müdürünün, güvenlik kamerası görüntülerini izlediği halde eksik veya yanıltıcı bilgi sunduğu belirtilirken, bu tavrının hemşireyi koruma amacı taşıdığı iddia edildi. Müdürün, K.A.'nın raporları hakkında mahkemeye doğru bilgi vermemesi, olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığı yönündeki şüpheleri artırdı.

HEMŞİREDEN "MOBBİNG" SAVUNMASI

Mynet'in haberine göre; Ş.D., mahkemede kendisine mobbing uygulandığını ve 6 aydır sürekli gece vardiyasında çalıştırıldığını öne sürdü. Müdürün bilerek yanlış ifade verdiğini savunarak cezadan kaçınmaya çalıştı. Mahkeme ise, olayın tüm yönleriyle araştırılması için bilirkişi atadı ve güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı incelemeye aldı. Ayrıca, mağdur K.A.'nın hastalığıyla ilgili yeni bir adli tıp raporu talep edildi.

Olayın ardından kurum müdürü, K.A.’nın başka bir kuruma sevk edilmesi için girişimde bulundu ve mağdurun şu anda farklı bir merkezde olduğu öğrenildi.

KURUMA YÖNELİK SAHTEKARLIK VE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Söz konusu bakım merkeziyle ilgili başka skandal iddialar da gündeme geldi. Kurumun, hasta başına düşen zorunlu personel sayısını karşılamak için sahte personel göstererek devletten teşvik aldığı iddia edilirken, hemşirelerin gece vardiyalarında çay molasına çıkarıldığı ve çalışma düzeninin ciddi şekilde aksadığı ileri sürüldü.

Bunun yanı sıra, kurumun çalışan maaşlarını elden ödediği, hemşirelerin resmi maaşlarını asgari ücret üzerinden göstererek geri kalan kısmı elden verdiği iddiaları da ortaya atıldı. Defalarca şikâyet edilmesine rağmen bu konuda herhangi bir işlem yapılmadığı belirtilirken, bakım merkezindeki usulsüzlüklerin görmezden gelindiği öne sürüldü.

Yaşanan bu olay, engelli bireylerin bakım ve korunma haklarıyla ilgili ciddi soru işaretleri yaratırken, adaletin tam anlamıyla sağlanıp sağlanmayacağı kamuoyunun gündeminde.