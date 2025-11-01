İstanbul'da Esenyurt’ta kız meselesi cinayet ile son buldu

- Esenyurt'ta Suriye uyruklu A.A. ile kimliği belirsiz bir kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.
- Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve A.A. göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
- Polis, firari saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.
İstanbul'da 20:30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Suriye uyruklu A.A. (17) kimliği henüz belirlenemeyen bir başka yabancı uyruklu şahıs ile tartışmaya başladı.
ESENYURT’TA KIZ MESELESİ KANLI BİTTİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.A. göğsünden bıçaklandı. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken A.A. yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olaya karışan bıçak olay yerinde bulundu ve kavganın kız meselesi yüzünden başladığı ortaya çıktı.
Hastaneye kaldırılan A.A. göğsünden aldığı yara sonucu hayatını kaybederken. Firar eden şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.