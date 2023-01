Eşi tarafından boynundan vurulan Seher Rabia Can, 2 çocuğu için mücadele vermeye devam ediyor. Yüzde 92 engelli kalan Can, kollarını hareket ettirmeyi başardı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yaşayan Seher Rabia Can, 10 senelik eşi Murat Can tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Boynuna isabet eden kurşunlar göğsünden aşağısı felç kalan Seher Rabia Can, iki çocuğu için mücadeleyi bırakmadı.

9 aylık fizik tedavi ile kollarını hareket ettirmeyi başaran kadına yüzde 92 engelli raporu verildi.

Saldırı sonrası tutuklanan Murat Can'ın yargılaması sürüyor.

Olayın geçmişi

Seher Rabia Can, eşi Murat Can’ın uyuşturucu madde kullanmaya başlaması ile kavgalar ve şiddet de başladı.

Can, çocuklarını da alarak annesinin Bağcılar'daki evine taşındı.

17 Mart'ta Murat Can, çocuklarını görmek için kayınvalidesinin evinin önüne geldi. Seher Can'ın kardeşi iki çocuğu da Murat Can'a teslim etti. Yaklaşık 45 dakika sonra Seher Rabia Can'ın kardeşi, çocukları almak için aşağı indi.

Uzun süre yukarı çıkmayınca durumdan şüphelenen Seher Can, pencereden aşağı baktığında eşinin kardeşini kolundan tuttuğunu, elinde silah olduğunu gördü. Bu sırada Murat Can, penceredeki eşine ateş açtı. Kurşun Seher Can'ın boynuna isabet etti.

İstanbul'da eşi tarafından vurulan kadın, çocukları için yaşama tutundu ViDEO

“Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım"

DHA’nın haberine göre; Seher Rabia Can eşinin uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra, şizofreniye benzer davranışları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben de daha fazla dayanamadım çocuklarımı da alıp annemin evine gittim. Mart ayında çocukları almaya geldi, erkek kardeşim çocukları indirdi. Kardeşimin ve annemin kandilini kutladı, 45 dakika sonra çocukları getirdi. Erkek kardeşim çocukları almak için aşağı indi ama yukarı çıkmadı. Camdan baktım, kardeşimi kolundan tutmuştu, elinde de silah vardı. Bana 'Aşağı in' dedi. Ben de seninle konuşacak bir şeyim yok dedim. İki el ateş sesi duydum gerisini hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım.”

“2 buçuk ay, başkalarının yardımıyla su içtim”

Saldırıdan sonra 10 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen Seher Rabia Can, "Boynumu kıpırdatamadan 2 buçuk ay, başkalarının yardımıyla su içtim. Sadece sırtımın üzerine yattım. 2 buçuk ay fizik tedavi sonrasında eve çıktım. Evde de bir süre yattım. Sonra Bahçelievler'deki bir hastaneye yatırılarak 4 buçuk ay fizik tedavi oldum. Şu an tekerlekli sandalyedeyim. Göğsümden aşağısı tutmuyor. His kaybım var, soğuk-sıcak hiçbir şekilde hissetmiyorum. Kolum oynuyor ama şükürler olsun ki boynumu oynatabiliyorum." diye konuştu.

“Yüzde 92 engelli kaldım”

Can kurşunun boynuna isabet ettiğini ifade ederek, "Doktorlar T3 ve T4 kemiklerimi parçalamış. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavim sürüyor, bir aydır orada yatıyorum, yüzde 92 engelli kaldım. Engelli raporum var şu anda, birilerinin bakımına muhtacım. Umudum Olur Musun Derneği'nden Erdoğan Uludağ'a ulaştım o da yardımcı olacak, zamanla fizik tedavi ile ayağa kalkabilirim. Benim de talebim bu zaten. Uzun yürüme cihazına ihtiyacım var ve onunla ayağa kalkmak istiyorum. Umarım en kısa zamanda da adalet yerini bulur." şeklinde konuştu.