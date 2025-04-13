Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Kartal'da bir binanın 3. katındaki dairede, maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık yaşayan Özbekistan uyruklu S.T. ile 4 senedir evli oldukları öğrenilen Emre Erim çifti arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK YARALADI

Öfkelenen S.T., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim'i bıçaklayarak yaraladı.

Erim, kanlar içinde yere yığıldı.

"EŞİM HASTA, HASTANEYE GİTMESİ GEREKİYOR"

Eşini bıçakla yaralayan S.T.'nin taksi durağını aradığı ve "Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor" diyerek araç istediği öğrenildi.

Adrese gelen taksi şoförü, hasta olduğunu düşündüğü yolcuya yardım etmek için yukarı çıktığında ise kanlar içinde yatan Emre Erim ile karşılaştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir çocuk babası Erim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Erim'in cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİS YAKALADI

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçmaya çalışırken yakalanan S.T. gözaltına alındı.

Şüpheli S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AİLELER YOK OLUYOR"

Mahalle sakini Zöhre Paydaş şöyle konuştu:

Tüylerim diken diken oldu. Öfkelendin mi? Çık dışarı. Öfken dinince eve geri gelirsin. Çok kötü bir durum, insan haberlerde dinliyor. Aileler yok oluyor.



Veren canı Allah alsın. Çok etkilendim, ağladım. Bakar mısınız? Kapıları açık, camları açık, çamaşırları kaç gündür dışarıda. Kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın.

"GAYET MUTLU GÖRÜNÜYORLARDI"

Mahallede süt satışı yapan ve çiftin müşterileri olduğunu ifade eden Gürsel Altuntaş da şu ifadeleri kullandı: